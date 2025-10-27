Un Posto al Sole, anticipazioni 28 ottobre: Ferri verso il patteggiamento, una bella notizia per Gennaro

Nuovo episodio di Un Posto al Sole, domani alle 20.50 su Rai Tre. In onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì, la soap partenopea torna con un nuovo appuntamento.

Nell' episodio di martedì 28 ottobre la guerra tra le gemelle verrà fermata da Serena, che sentirà il bisogno di intervenire. Intanto per Gennaro Gagliotti è in arrivo una bella notizia.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie.

Nelle ultime puntate

Alberto

Alberto e Luca sono sempre più in ansia per Gianluca, la cui dipendenza dall'alcol sta peggiorando e rischia di trascinarlo in una situazione molto pericolosa. Tuttavia, la loro preoccupazione finisce per mettergli ancora più pressione, rischiando di aggravare il problema.

Nel frattempo, Roberto non vuole accettare il patteggiamento: la sua posizione ha scatenato un duro scontro con Marina. Intanto, a Radio Golfo 99, Micaela e Manuela si sfidano per ottenere il posto nel programma al fianco di Michele Salviani.

Anticipazioni 28 ottobre: Ferri verso il patteggiamento, una bella notizia per Gennaro

Serena

Tra Micaela e Manuela si è accesa la rivalità: con il rientro di Saviani in radio, una di loro dovrà rinunciare al programma. Le due si stanno sfidando senza esclusione di colpi, senza rendersi conto della conseguenze: così, quando la situazione si fa davvero preoccupante Serene decide di intervenire. Nel vedere le sorelle prese a farsi le scarpe infatti, Serena è l'unica che si rende conto che le due rischiano di finire a lavorare gratis.

Nel frattempo Luca e Giulia cercano di convincere Gianluca ad aprirsi: vogliono che il Palladini ammetta di avere un problema, ma i loro tentativi non solo vanno a vuoto, ma ottengono l'effetto opposto. Gianluca infatti, si chiuderà ancora di più.

Roberto Ferri

Dopo i contrasti con Marina, Ferri inizia a convincersi del patteggiamento. Intanto è in arrivo una bella notizia per Gennaro Gagliotti: la visita neurologica conferma la concreta possibilità che recuperi la vista.