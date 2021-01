Un posto al sole anticipazioni 29 gennaio 2021: doppia puntata stasera su Rai3

Un posto al sole torna stasera su Rai3, venerdì 29 gennaio 2021, ma alle 20:20 perchè, come da anticipazioni, è prevista una doppia puntata per la soap partenopea.

Un posto al sole torna oggi, venerdì 29 gennaio 2021, su Rai3 ma alle 20:20 e non alle 20:45 come sempre. Dalle anticipazioni infatti scopriamo che è prevista una doppia puntata per l'amata soap partenopea.

Nel primo episodio vediamo crescere le tensioni tra Michele e Chiara: lui non riesce a tollerare certe prese di posizione del nuovo capo e i problemi con Silvia non fanno che peggiorare la situazione. La possibilità che Angela debba trasferirsi per qualche mese a Venezia ha messo in crisi Franco ma qualcosa potrebbe alleviare la sofferenza o ribaltare la situazione: a casa Boschi-Poggi è in arrivo una bella sorpresa.

Roberto pensa ancora a Marina, ma non può negare a se stesso di sentirsi fortemente attratto anche da Lara, nonostante i contrasti.

Il secondo episodio ci porta finalmente nella casa nuova insieme a Clara e Alberto. Purtroppo il nuovo inizio non sembra nascere sotto i migliori auspici: Barbara si presenta alla porta e Clara sembra avere già intuito chiaramente l'interesse della Filangeri per il suo compagno.

Intanto Patrizio e Vittorio - che negli ultimi giorni ha dovuto smaltire una cocente delusione professionale - si contendono il seminterrato lasciato libero dopo il trasferimento di Alberto.

Il doppio appuntamento con Un posto al sole è previsto al momento solo per stasera, venerdì 29 gennaio 2021, su Rai3 dalle 20:20 alle 20:45. Come sempre si potrà seguire la soap anche sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica, e nella sezione On demand, anche le puntate precedenti.