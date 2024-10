Un Posto al Sole, anticipazioni 28 ottobre: Marina spegne le speranze di Roberto, Rossella molestata da Fusco

Scopriamo cosa succederà nella più longeva soap italiana in onda stasera alle 20:50 su Rai3: la serie viene trasmessa dal lunedì al venerdì ed è prodotta da Fremantle Media Italia per Rai Fiction.

Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda lunedì 21 ottobre su Rai 3 alle 20:50 circa. La trama di questa coinvolgente soap italiana ci svela che Roberto si scontra con Filippo per la gestione di Radio Golfo 99. La serie, ambientata a Napoli, segue le vicende degli inquilini dello storico Palazzo Palladini, situato sulla collina di Posillipo, con una vista mozzafiato sul golfo.

Anticipazioni Un posto al sole: scontro professionale tra Roberto e Filippo

Roberto è in trepidante attesa di segnali positivi, e il ritorno di Marina a Palazzo, insieme alla giovane Alice, riaccende in lui la speranza di una riconciliazione. Tuttavia, la Giordano non si lascia coinvolgere facilmente dalle aspettative di Roberto, ponendolo di fronte a una condizione imprescindibile per poter immaginare un futuro insieme.

Nel frattempo, Roberto è determinato ad acquisire un nuovo inserzionista per la radio, ma la sua smania lo porta in rotta di collisione con Filippo. Quest'ultimo, supportato da Serena, sembra pronto a prendere una posizione forte e potrebbe reagire in modo clamoroso a quello che percepisce come un'eccessiva ingerenza da parte di Ferri nella gestione di Radio Golfo 99.

Marina è tornata a Palazzo Palladini

Mentre Roberto e Filippo si scontrano sul piano lavorativo, Rossella è costretta a fare i conti con il comportamento inopportuno del primario, che la mette a disagio. Questo episodio la porta a riflettere su quanto accaduto, gettando nuove ombre sulla sua percezione del ruolo che sta ricoprendo. Intanto, Nunzio, preoccupato per Diana, finisce per complicare ulteriormente la situazione. Pur con le migliori intenzioni, il suo coinvolgimento mette involontariamente in difficoltà l'architetto.