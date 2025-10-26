Un Posto al Sole, anticipazioni 27 ottobre: Micaela e Manuela in lotta per il posto in radio

Nuovo appuntamento domani alle 20.50 su Rai Tre con la soap Un Posto al Sole, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Nell' episodio di lunedì 27 ottobre Roberto e Marina saranno in contrasto, dato che che Ferri non vuole accettare il patteggiamento mentre la compagna è del parere opposto. Allo stesso tempo, Alberto e Luca sono concentrati su Gianluca, tuttavia tanta attenzione potrebbe essere controproducente per il ragazzo.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata.

Dov'eravamo rimasti

Giulia Poggi

Luca ha capito che Gianluca ha problemi con l'alcol e ne ha parlato con Giulia. I due hanno così deciso di parlarne con il ragazzo che, però, anche se non è riuscito a convincerli, ha negato tutto. Intanto, l'avvocato La Rocca ha ottenuto i domiciliari per Roberto, ma fargli accettare il patteggiamento si rivela difficile: per convincerlo quindi, sono intervenuti anche Marina e Filippo. Alla radio infine, Michele dovrà tornare in onda e il programma delle gemelle Micaela e Manuela è agli sgoccioli: solo una di loro potrà restare al fianco di Saviani.

Anticipazioni 26 ottobre: Roberto contro Marina, Micaela e Manuela in lotta per il posto in radio

Alberto

Sia Alberto che Luca sono molto preoccupati per Gianluca: la dipendenza dall'alcol infatti, lo sta portando su una deriva molto pericolosa. Questa preoccupazione però, finirà col mettere ancora più pressione al Palladini e, anziché essergli di aiuto, potrebbe persino peggiorare la situazione.

Roberto Ferri

Roberto intanto, nonostante la famiglia abbia provato a farlo ragionare, non ha alcuna intenzione di ricorrere al patteggiamento: questo suo rifiuto causerà un contrasto con Marina, con cui Ferri ingaggerà un intenso braccio di ferro. Intanto ai Cantieri, Gennaro Gagliotti continua a spadroneggiare: Gennaro inoltre, sta per avere una sorpresa inaspettata.

A Radio Golfo 99 nel frattempo, le gemelle si contendono il posto nel programma: tra Micaela e Manuela sarà lotta senza esclusione di colpi. Chi delle due avrà la meglio?