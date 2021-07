Un posto al sole anticipazioni 28 luglio 2021: grave emergenza per Roberto e Filippo

Un posto al sole torna domani, mercoledì 28 luglio 2021, su Rai3 alle 20:45 con una nuova puntata. Le anticipazioni non sembrano riportare il sereno a casa di Roberto Ferri, che si troverà a fronteggiare una grave emergenza.

Fabrizio, ignorando i suggerimenti di Marina, è convinto che la propria strategia imprenditoriale gli permetterà di risollevare il pastificio dalla crisi in cui si trova.

Ferri e Filippo si ritroveranno ad affrontare una grave emergenza.

Incoraggiato da un'iniziativa autonoma di Clara, Patrizio rompe gli indugi e prende una decisione significativa per il futuro del loro rapporto.

