Un Posto al Sole, anticipazioni 24 ottobre: Luca e Giulia affrontano Gianluca, Roberto Ferri ai domiciliari

Ultimo appuntamento della settimana, domani alle 20.50 su Rai Tre con Un Posto al Sole. La soap partenopea, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì, torna con l' episodio di venerdì 24 ottobre. Nella prossima puntata, Gianluca si confronterà con Luca e Giulia: nonostante il ragazzo li rassicuri, la coppia ha ormai capito che il Palladini ha un problema con l'alcol. Intanto, in radio, manca poco al rientro di Michele Saviani e le gemelle si stanno preparando a contendersi il posto. Ma scopriamo più nel dettaglio cosa succederà.

Dove siamo rimasti

Cotugno

Luca ha iniziato a sospettare di Gianluca: l'ex primario ha capito che il ragazzo ha un problema, motivo per cui il suo comportamento è tutt'altro che sincero.

Nel frattempo, la pazienza di Eduardo è stata messa a dura prova dalle continue provocazioni di Peppe. Il barone Cotugno intanto, ha deciso di mettere alla prova la fedeltà di Alfredo chiedendogli di rubare il cibo a Guido, suo grande amico.

Anticipazioni 24 ottobre: Luca e Giulia affrontano Gianluca, Roberto Ferri ottiene i domiciliari

Roberto Ferri

Luca è ormai certo che Gianluca abbia problemi con l'alcol e si confida con Giulia: entrambi decidono di parlarne con Gianluca stesso, il quale li rassicura negando di avere una dipendenza. Tuttavia le parole del giovane Palladini non riusciranno a convincere i due... Ci aveva sperato tanto, alla fine sono arrivati: l'avvocato La Rocca infati, è finalmente riuscito ad ottenere i domiciliari per Roberto. Adesso non rimane che convincerlo ad accettare il patteggiamento: un compito tutt'altro che facile, tanto che per far ragionare Ferri, insieme all'avvocato, intervengono anche Marina e Filippo.

A Radio Golfo 99 intanto, sta per tornare Michele: il programma radiofonico di Micaela e Manuela è ormai agli sgoccioli, e con il ritorno in studio del giornalista, il posto disponibile al suo fianco sarà soltanto uno. Quale delle due gemelle avrà la meglio? Sarà Michela o Manuela ad affiancare Saviani?