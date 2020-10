Un posto al sole anticipazioni 27 ottobre 2020: Niko potrebbe aver imboccato una strada molto pericolosa...

Un posto al sole torna martedì 27 ottobre 2020 su Rai3 alle 20:45 con un nuovo episodio. Nelle anticipazioni, mentre Angela cercherà di aiutare Clara, Niko sembra aver imboccato una strada molto pericolosa.

L'amicizia tra Niko e Leonardo sembra farsi sempre più stretta ma l'uomo non sembra avere una buona influenza su di lui. Preoccupata che Alberto faccia soffrire Clara, ora che è in un momento così delicato della sua vita, Angela si chiede come possa aiutarla. Intanto Giulia si appresta a ricevere una notizia che aspettava da tanto. Michele, invece, si troverà ad essere "conteso" tra Bice e Silvia.

L'appuntamento con la nuova puntata settimanale di Un posto al sole è per martedì 27 ottobre 2020, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica, e nella sezione On demand, anche le puntate precedenti.