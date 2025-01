Un posto al sole, anticipazioni 27 gennaio: Viola sconvolta dalla violenza di Damiano

Scopriamo cosa succederà nella più longeva soap italiana in onda alle 20.50 su Rai 3: la serie viene trasmessa dal lunedì al venerdì ed è prodotta da Fremantle Media Italia per Rai Fiction.

Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda lunedì 27 gennaio su Rai 3 alle 20:50 circa. La trama di questa coinvolgente soap italiana ci svela che Samuel segue i consigli di Nunzio. La serie, ambientata a Napoli, segue le vicende degli inquilini dello storico Palazzo Palladini, situato sulla collina di Posillipo, con una vista mozzafiato sul golfo.

Riassunto dell'episodio precedente

Dopo la terribile aggressione, Viola tenta con tutte le sue forze di riprendere il controllo della sua quotidianità. Tuttavia, le paure e i ricordi di quel momento continuano a riaffiorare, rendendo difficile il suo percorso verso la serenità. Nel frattempo, Damiano è determinato a rintracciare i responsabili della rapina che ha messo a rischio la vita di Viola.

Convinto che Manuela e Niko siano destinati a stare insieme, Renato elabora un piano per favorire un riavvicinamento tra i due e per questo crea una sorta di "alleanza" con Manuela, cercando di liberarsi una volta per tutte della presenza di Valeria nella vita di Niko. La serata trascorsa con Pino porta Rosa a confrontarsi con sé stessa e con le sue fragilità.

Nunzio convince Samuel a voltare pagina

Anticipazioni Un posto al sole: Giulia fa riappacificare Renato e Jimmy

Con grande determinazione, Damiano riesce a rintracciare e arrestare i due criminali che avevano rapinato Viola. Tuttavia, l'episodio non si conclude senza complicazioni. Un passante riprende l'arresto con il suo cellulare e diffonde il video sui social, mostrando i metodi piuttosto duri di Damiano durante l'intervento. Quando Viola vede quelle immagini, rimane profondamente turbata.

Giulia, sempre pronta a fare da paciere in famiglia, si impegna per far riavvicinare Renato e Jimmy. I continui contrasti tra nonno e nipote stanno infatti generando tensioni anche in casa Poggi, e Giulia con pazienza cerca di convincere Renato a rivedere i suoi atteggiamenti troppo invadenti nei confronti del ragazzo.

Serena, consapevole dei sentimenti che Manuela prova ancora per Niko, la sprona a non arrendersi. Grazie all'incoraggiamento di Nunzio, Samuel prende finalmente una decisione importante: chiudere definitivamente il capitolo Micaela. Per voltare pagina, si iscrive a un'app di incontri e decide di contattare una ragazza che cattura subito la sua attenzione.