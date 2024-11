Un Posto al Sole, anticipazioni 25 novembre: Don Antoine ferito, Damiano cerca la verità

Scopriamo cosa succederà nella più longeva soap italiana in onda domani alle 20:50 su Rai3: la serie viene trasmessa dal lunedì al venerdì ed è prodotta da Fremantle Media Italia per Rai Fiction.

Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda lunedì 25 novembre su Rai 3 alle 20:50 circa. La trama di questa coinvolgente soap italiana ci svela che Castrese è sotto pressione. La serie, ambientata a Napoli, segue le vicende degli inquilini dello storico Palazzo Palladini, situato sulla collina di Posillipo, con una vista mozzafiato sul golfo.

Riassunto dell'episodio precedente

La festa di quartiere organizzata da Giulia si rivela un insperato successo, ma la tragedia è dietro l'angolo. Nunzio non sa come uscire dal suo rapporto con Diana. Il suggerimento di Michele a Rossella, di fare un'esperienza di studi all'estero, farà riflettere seriamente la ragazza. Renato vorrebbe già organizzare le vacanze di Natale di tutta la famiglia in Sicilia, cercando di convincere Niko, che avrà modo di spiazzarlo, anche grazie a Manuela.

Anticipazioni Un posto al sole: Michele indaga sui Gagliotti

Damiano è impegnato a indagare per fare chiarezza su quanto accaduto dopo il ferimento di don Antoine alla festa di quartiere e inizia a indagare. I rapidi soccorsi prestati da Giulia e Rosa, seguiti dall'intervento di Ornella e Luca, sembrano aver evitato guai peggiori, ma il mistero su quanto accaduto rimane fitto.

Nel frattempo, Ferri osserva con attenzione l'ingresso dei Gagliotti come nuovi inserzionisti di punta della radio, ma il loro ruolo non sembra del tutto limpido. Michele, dopo un confronto con Filippo, prosegue con discrezione ma determinazione nella sua personale inchiesta sull'azienda dei Gagliotti, sospettando che dietro la loro rapida ascesa si celi qualcosa di torbido.

Sul fronte familiare, Mariella fa di tutto per dissuadere Espedito dai suoi propositi bellicosi verso Guido, che sembra essere al centro di nuove tensioni. Intanto, Castrese si trova sempre più sotto pressione a causa del ricatto del fratello, con conseguenze che potrebbero rivelarsi devastanti. Costabile vuole spingerlo a convincere il padre a mettersi in affari con Gugliotti.