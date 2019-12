Un posto al sole anticipazioni 25 dicembre 2019: una magia di Natale per Jimmy e Bianca

Nella puntata di Un posto al sole in onda mercoledì 25 dicembre 2019 su Rai3, il Natale avrà in serbo una sorpresa speciale per i piccoli Jimmy e Bianca: anticipazioni.

Un posto al sole torna mercoledì 25 dicembre 2019 su Rai3 alle 20:45 e le anticipazioni vedono naturalmente tutti alle prese con i festeggiamenti del Natale.

Se la vigilia di questo Natale aveva portato profonde riflessioni per i grandi, il 25 dicembre sarà un giorno speciale soprattutto per gli abitanti più piccoli di Palazzo Palladini. Non solo dolci e regali: Bianca e Jimmy, travolti da un magico cortocircuito temporale, si rendono finalmente conto del vero senso del Natale...

L'appuntamento con la nuova puntata di Un posto al sole è per domani, 25 dicembre, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica o nella sezione On demand anche le puntate precedenti. Nel periodo delle feste natalizie la programmazione di Un posto al sole sarà regolare.

