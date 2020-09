Un posto al sole anticipazioni 23 settembre 2020: Serena sempre più stressata dalla separazione

Nella nuova puntata di Un posto al sole, in onda mercoledì 23 settembre 2020 su Rai3 alle 20:45, Serena appare sempre più stressata per la separazione: anticipazioni.

Un posto al sole torna mercoledì 23 settembre 2020 su Rai3 alle 20:45 con un nuovo episodio e fin dalle anticipazioni sembra che Serena non riesca a tenere a freno lo stress.

Nonostante l'aiuto e il sostegno di Giulia, Serena sembra sempre più stressata dalle vicende legate alla sua separazione. D'accordo con Michele, Diego comincia a raccogliere le testimonianze dei riders in giro per la città. In chiara ansia da prestazione, Patrizio costringe Samuel a estenuanti sessioni di lavoro extra, ma Max Peluso potrebbe avere una spiacevole sorpresa in serbo per il giovane chef.

L'appuntamento con la nuova puntata di Un posto al sole è per domani, 23 settembre 2020, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica o nella sezione On demand anche le puntate precedenti.