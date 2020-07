Un posto al sole anticipazioni 22 luglio 2020: l'arrivo di Dolly ha sconvolto gli equilibri

Un posto al sole torna mercoledì 22 luglio 2020 su Rai3 alle 20:45 e fin dalle anticipazioni dobbiamo tornare a fare i conti con il ritorno dell'impetuosa Dolly.

Tra lei e Mariella, infatti, scoppiano le tensioni, ma forse c'è una soluzione che metterà tutti d'accordo. In procinto di riprendere il suo vecchio lavoro, Viola incrocerà una vecchia conoscenza. Roberto sembra ormai deciso a far saltare l'accordo con i Cantieri, ma Filippo non sembra pensarla allo stesso modo. Tregara continua a nascondersi, e per Alberto le cose si mettono male.

Un posto al sole torna finalmente con le puntate inedite, dopo la lunga pausa (la soap di Rai3 è ferma dallo scorso 3 aprile) che ha costretto la produzione a fermarsi per la prima volta in quasi un quarto di secolo di messa in onda.

L'appuntamento è per domani, 22 luglio 2020, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica o nella sezione On demand anche le puntate precedenti.