Un posto al sole, anticipazioni 22 gennaio: Rossella sotto pressione, Damiano cerca giustizia

Dopo l'episodio trasmesso stasera, Un Posto al Sole andrà in onda su Rai 3 mercoledì 22 gennaio alle 20:50. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Rosa riceva da Raffaele una rivelazione inaspettata su Pino. La serie, giunta alla ventinovesima stagione, è prodotta da Rai Fiction e FremantleMedia Italia e può essere seguita in diretta streaming e on demand su RaiPlay.

Riassunto dell'episodio precedente

Roberto Ferri tenta di ricucire i rapporti con Gennaro Gagliotti. In compagnia di Alice, Vinicio si trova faccia a faccia con il comportamento ostile di Castrese. Un'inattesa e drammatica notizia arriva a sconvolgere l'apparente tranquillità di Ferri e Marina: un grave incidente ai Caraibi sullo yacht di Burnett sembra destinato a rappresentare un grosso ostacolo per i loro affari.

Tra Rosa e Pino le cose sembrano finalmente prendere una piega positiva. La ritrovata serenità spinge Rosa a credere in una relazione stabile e in un futuro migliore. Viola si è ritrovata improvvisamente catapultata in una circostanza ad alto rischio, la donna è stata rapinata ed ha temuto per la sua incolumità.

Damiano vuole scoprire chi ha rapinato Viola

Anticipazioni Un posto al sole: Marina e Roberto devono unire le forze dopo l'incidente allo yacht

Le voci e i pettegolezzi su Rossella continuano a diffondersi in ospedale, aumentando il peso già insopportabile sulle sue spalle. I suoi genitori, sempre più preoccupati, cercano di starle accanto, ma la ragazza sembra sull'orlo di crollare sotto la pressione, anche se cerca la forza per reagire e riconquistare la propria serenità.

Grazie all'intervento di Raffaele, Rosa comincia a capire qualcosa di importante su Pino e sul suo passato. Determinato a fare giustizia, Damiano non si dà pace e prosegue nella sua ricerca dei due colpevoli della rapina subita da Viola qualche giorno prima e in cui la donna ha temuto per la sua vita.

Grazie al supporto di Ornella, Viola cerca di superare le paure e i traumi lasciati dall'aggressione. Il rapporto tra le due donne si rafforza ulteriormente, ma forse non sarà sufficiente per restituire a Viola la sua tranquillità. Per Marina e Roberto, la notizia dell'incidente allo yacht di Burnett rappresenta una grave minaccia per i cantieri. I due uniscono le forze per arginare i danni e prevenire possibili ripercussioni, sia economiche che legali.