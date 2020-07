Un posto al sole anticipazioni 21 luglio 2020: Marina rischia grosso con Roberto

Un posto al sole torna martedì 21 luglio 2020 su Rai3 alle 20:45 e fin dalle anticipazioni Marina, per uscire da una difficile situazione, rischia di compiere un passo falso con Roberto Ferri.

Sempre più in difficoltà nel districarsi tra Fabrizio e Roberto, per ridurre le tensioni, Marina fa una proposta a Ferri che potrebbe rivelarsi un grande passo falso. In pena per Viola, Angela le fa un bel regalo di compleanno, ma la ragazza non reagisce nel modo sperato. Con la furba autoesclusione di Guido, Mariella e Silvia avranno il compito di invitare ufficialmente.

Un posto al sole torna finalmente con le puntate inedite, dopo la lunga pausa (la soap di Rai3 è ferma dallo scorso 3 aprile) che ha costretto la produzione a fermarsi per la prima volta in quasi un quarto di secolo di messa in onda.

L'appuntamento è per domani, 21 luglio 2020, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica o nella sezione On demand anche le puntate precedenti.