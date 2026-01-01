Un Posto al Sole, anticipazioni 2 gennaio: Damiano sta per arrestare la banda di Stella, Eduardo a un bivio

Nuovo appuntamento domani alle 20.50 su Rai Tre con Un Posto al Sole, la soap più longeva della nostra tv. Salutato il vecchio anno, i protagonisti della serie tornano per tenere compagnia al pubblico. Nell' episodio di venerdì 2 gennaio le indagini di Damiano sono ormai a un punto di svolta, lasciando Eduardo sempre più incerto su come comportarsi nei confronti di Stella.

Scopriamo dunque più nel dettaglio cosa accadrà nella prossima puntata.

Negli episodi precedenti

Manuela

Il piano di Bice per recuperare i soldi sottratti da Roncone non è riuscito, e Mariella si è ritrovata coinvolta suo malgrado nelle follie dell'amica. Nel frattempo, durante il cenone dell'ultimo dell'anno, Micaela ha portato vento di tempesta a tavola: la gemella infatti, ha messo in discussione i metodi educativi di Niko e Manuela riguardo Jimmy, finito nel mirino dei bulli a scuola.

Intanto, la polizia continua a seguire le tracce dei ladri delle gioiellerie della città.

Anticipazioni 2 gennaio: Damiano sta per arrestare la banda di Stella, Eduardo a un bivio

Damiano Un posto al sole

Damiano, Simone e Ignazio sono ormai vicini a risolvere il caso dei furti alle gioiellerie: si tratta della banda di cui fa parte Stella, da cui Eduardo sta cercando di tenersi alla larga senza mai riuscirci davvero. Anche stavolta, sempre più coinvolto dalla ragazza, per Sabbiese sarà molto difficile restarne fuori: Damiano e i suoi colleghi infatti, sono sul punto di sgominare la banda. Eduardo pur non volendo tradire l'amico, non riuscirà a far finta di niente: ancora una volta, per quanto abbia capito che Stella è una persona pericolosa da avere accanto, si sentirà di nuovo attratto da lei.

Nel frattempo, Rosa si sta spendendo per trovare un lavoro al fratello, magari a Palazzo Palladini: la Picariello spera che Eduardo possa trovare un po' di serenità, dato che negli ultimi tempi è stato sempre teso e intrattabile.

All'ospedale infine, Riccardo prende una decisione inaspettata e Rossella non approva: la ragazza non fa niente per nasconderlo...