Un posto al sole anticipazioni 2 dicembre 2019: Carla rischia di sconvolgere di nuovo la vita di Alex

Un posto al sole torna lunedì 2 dicembre 2019 su Rai3 alle 20:45 e le anticipazioni dovrebbero essere gioiose per Vittorio e Alex, ma una presenza rischia di sconvolgere ancora un fragile equilibrio.

Vittorio infatti è finalmente riuscito a convincere Alex a tornare insieme, ma la presenza di Carla nelle loro vite rischia di sconvolgere di nuovo il fragile equilibrio di Alex e della piccola Mia.

Bianca non si sente bene e il malanno di stagione permetterà ad Angela e Franco di scoprire che la situazione a scuola è molto più complessa del previsto.

Nel frattempo va in scena al caffè Vulcano un simpatico equivoco: viene assunto un nuovo aiuto cuoco, ma non è chi si crede che sia.

L'appuntamento con la nuova puntata di Un posto al sole è per domani, 2 dicembre, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica o nella sezione On demand anche le puntate precedenti.