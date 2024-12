Un posto al sole anticipazioni 19 dicembre: Valeria e Niko si scontrano alla recita di di Jimmy

Nuovo appuntamento con la soap ambientata a Napoli in onda alle 20.50 su Rai 3: la serie, arrivata alla ventinovesima stagione, va in onda dal lunedì al venerdì.

Anticipazioni della trama della puntata di Un posto al sole in onda giovedì 19 dicembre, su Rai 3, alle 20:50: Rosa è in crisi. La serie intreccia le vite di numerosi personaggi, esplorando temi che vanno dalle relazioni familiari e sentimentali, ai problemi sociali e alle vicende legali. La soap è disponibile in live streaming e on demand su RaiPlay.

Riassunto dell'episodio precedente: Guido deve dividere il tempo tra Claudia e Lollo

Rosa, dopo aver abbandonato i suoi sogni per troppo tempo, decide di iscriversi alla scuola serale per ottenere il diploma, affrontando le sue insicurezze. Nel frattempo, il suo legame con Don Antoine diventa sempre più profondo, mettendola in crisi. Costabile, sotto ricatto di Gennaro, costringe Espedito a collaborare con i Gagliotti e stringere un accordo pericoloso. Michele, ostacolato da Roberto, deve decidere se abbandonare l'inchiesta sul caporalato e il suo futuro a Radio Golfo 99.

Dopo il momento di vicinanza con Don Antoine, Rosa si ritrova in crisi, incapace di gestire il crescente coinvolgimento emotivo che prova per lui. Il legame tra i due si fa sempre più profondo, ma la confusione interiore di Rosa cresce ogni giorno di più, mettendola davanti a una difficile scelta.

Nel frattempo, arriva il tanto atteso giorno della recita natalizia di Jimmy, un evento che coinvolge tutta la famiglia. Jimmy, insieme a Niko e Manuela, ha preparato la sua parte per lo spettacolo "Natale a Casa Cupiello", il grande classico di Eduardo De Filippo che mette in scena la tradizione natalizia partenopea.

Manuela e Niko sono sempre più complici

L'evento diventa così una vetrina per la complicità che si è riaccesa tra Niko e Manuela, con il loro legame che si rafforza ogni giorno di più. Questo crea però un'atmosfera di tensione con Valeria, l'ex fidanzata di Niko, che non accetta di essere messa da parte, soprattutto dopo i recenti litigi.

I due ex hanno discusso per i piani di vacanza legati alle festività. D'altro canto, Guido si trova in difficoltà riguardo ai suoi impegni familiari durante il Capodanno. Non sa come gestire il tempo per dividere il giorno tra Claudia e Lollo, creando una situazione di conflitto che potrebbe minare la serenità della sua festa.