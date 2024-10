Un Posto al Sole, anticipazioni 18 ottobre, Damiano a un passo dalla cattura di Torrente: Viola in ansia

Nuovo appuntamento con la soap ambientata a Napoli in onda domani alle 20:50 su Rai 3: la serie, arrivata alla ventinovesima stagione, va in onda dal lunedì al venerdì.

Anticipazioni della trama della puntata di Un posto al sole in onda venerdì 18 ottobre su Rai 3, alle 20.50: Alberto lascia Napoli? La serie intreccia le vite di numerosi personaggi, esplorando temi che spaziano dalle relazioni familiari e sentimentali ai problemi sociali e alle vicende legali. La soap è disponibile in live streaming e on demand su RaiPlay.

Anticipazioni di Un Posto al Sole: Don Antoine cerca di capire Manuel

Viola è sempre più in ansia: ha intuito che Damiano sta per compiere una mossa rischiosa e teme per la sua incolumità. Il poliziotto è infatti ormai a un passo dalla cattura di Torrente, ma l'operazione è estremamente delicata e piena di incognite. Nonostante le sue preoccupazioni, Damiano sembra deciso a portare avanti il suo piano, consapevole che il successo potrebbe finalmente chiudere il capitolo Torrente.

Nel frattempo, Alberto è sempre più convinto di voler lasciare Napoli per ricominciare una nuova vita altrove. Le pressioni che ha subito e il costante clima di tensione lo spingono a prendere una decisione drastica anche per avvicinarsi al figlio, ma il distacco dalla città che ha sempre considerato casa non sarà facile.

Don Antoine è al centro dei pettegolezzi del quartiere

I pettegolezzi sulla presunta relazione tra Rosa e Don Antoine continuano a diffondersi nel quartiere, creando malumori e tensioni. Il parroco, turbato da quanto sta accadendo, cerca di capire le ragioni del crescente astio di Manuel nei suoi confronti. Mariella, intanto, cede al ricatto emotivo di Guido, che le fa pressione per ottenere quello che vuole. Tuttavia, il confronto con Cotugno le farà aprire gli occhi, rivelando che l'ex marito l'ha abilmente manipolata.