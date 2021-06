Un posto al sole anticipazioni 18 giugno 2021: Alberto distrutto dal confronto con Clara

Un posto al sole torna domani, venerdì 18 giugno 2021, su Rai3 alle 20:45 con una nuova puntata. Le anticipazioni portano pessime notizie per Alberto Palladini rispetto ai suoi piani con Clara.

Marina ha ormai smascherato il suo doppio gioco ma Lara non sembra disposta ad arrendersi e spera ancora di poter convincere Roberto a stare dalla sua parte. Come? Grazie ai file che potrebbero inchiodare il russo.

Il duro confronto con Clara ha reso molto chiaro anche ad Alberto che tra lui e la madre di suo figlio è ormai tutto finito. Clara dal canto suo, anche grazie al sostegno di Patrizio, è finalmente pronta a prendere in mano la sua vita.

Raffaele mette in atto la sua controffensiva per sfuggire alla sorveglianza speciale di Renato.

E come sempre si potrà seguire la soap anche sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica, e nella sezione On demand, anche le puntate precedenti.