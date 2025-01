Un posto al sole, anticipazioni 17 gennaio: Samuel si iscrive a un’app di incontri per sfuggire a Micaela

Nuovo appuntamento con la soap ambientata a Napoli in onda domani alle 20:50 su Rai 3: la serie, arrivata alla ventinovesima stagione, va in onda dal lunedì al venerdì.

Anticipazioni della trama della puntata di Un posto al sole in onda venerdì 17 gennaio su Rai 3, alle 20.50: Carmen porta una ventata di ottimismo nella vita di Rosa. La serie intreccia le vite di numerosi personaggi, esplorando temi che spaziano dalle relazioni familiari e sentimentali ai problemi sociali e alle vicende legali. La soap è disponibile in live streaming e on demand su RaiPlay.

Riassunto dell'episodio precedente

Nonostante la relazione con Claudia proceda a gonfie vele, Guido fa una scoperta spiazzante: spinta dal suo amico Cerruti a rimettersi in gioco, Mariella ha finalmente voltato pagina e la cosa non va giù al Del Bue. Le pressioni psicologiche esercitate da Fusco hanno un forte impatto su Rossella che comincia a chiudersi in sé stessa.

Inoltre, lo scontro tra il primario e Nunzio ha peggiorato la situazione.Il prossimo addio di don Antoine segna un momento importante per Rosa. Il sacerdote sta per lasciare Napoli e la donna si ritrova con un senso di vuoto per la partenza di una figura tanto importante nella sua vita.

Mariella ha deciso di voltare pagina

Anticipazioni Un posto al sole: Mariella decide di uscire con Mimmo

Dopo settimane difficili, Rosa sembra finalmente intravedere un barlume di speranza. Precipitata in un vortice di negatività e indecisioni, la donna potrebbe trovare conforto in un nuovo capitolo della sua vita. Claudia, tornata a Napoli con una sorprendente novità, potrebbe rappresentare per lei un supporto inaspettato, riaccendendo una scintilla di ottimismo nel suo cuore.

Per Mariella, la serata romantica con Mimmo segna un passo importante. Dopo tante incertezze, la donna ha deciso di buttarsi e affrontare il rischio di un nuovo inizio. Ma la reazione di Guido, che non ha reagito ben alla notizia che la sua ex è andata avanti con la sua vita, potrebbe sorprendere tutti, anche Mariella.

Determinato a voltare pagina, Samuel si iscrive finalmente a una app di dating, sperando di trovare qualcuno con cui costruire un futuro. Tuttavia, Micaela non sembra intenzionata a lasciarlo andare così facilmente. Con la sua imprevedibilità, riesce a causare a Samuel uno dei momenti più imbarazzanti e surreali della vita dello chef.