Un posto al sole anticipazioni 17 aprile 2020: Filippo scopre i piani di Roberto per la Starbox

Un posto al sole torna venerdì 17 aprile 2020 su Rai3 alle 20:45 con una nuova puntata delle repliche e le anticipazioni promettono dissidi tra Filippo e Roberto Ferri.

Vintariello potrebbe costituire una pericolosa minaccia per Giulia ma, nonostante Franco l'abbia messa in guardia, la donna sembra decisa ad andare per la propria strada. Arianna sta per lasciare Napoli e Guido cerca di fare coraggio ad Andrea, precipitato nello sconforto. Filippo nel frattempo, scopre la decisione del padre di chiudere la Starbox.

L'appuntamento con la nuova puntata di Un posto al sole è per venerdì 17 aprile 2020, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica o nella sezione On demand anche le puntate precedenti.