Un Posto al Sole, anticipazioni 15 novembre: Costabile è nei guai, Alberto ha una brutta sorpresa

Nuovo appuntamento con la soap ambientata a Napoli in onda domani alle 20:50 su Rai 3: la serie, arrivata alla ventinovesima stagione, va in onda dal lunedì al venerdì.

Anticipazioni della trama della puntata di Un posto al sole in onda venerdì 15 novembre su Rai 3, alle 20.50: tra Alice e Vinicio cresce la sintonia. La serie intreccia le vite di numerosi personaggi, esplorando temi che spaziano dalle relazioni familiari e sentimentali ai problemi sociali e alle vicende legali. La soap è disponibile in live streaming e on demand su RaiPlay.

Riassunto dell'episodio precedente

Alberto sente la mancanza di Federico e riceverà solidarietà e un prezioso consiglio da Luca. Nel frattempo, Roberto è alle prese con la nuova seduta di psicoterapia. Guido cercherà di non far capire a Claudia, arrivata improvvisamente a Napoli, che vive insieme a Cotugno ed Alfredo, ma non tutto andrà come previsto.

Anticipazioni di Un Posto al Sole: la collaborazione tra Roberto e Gennaro dà i suoi frutti

Schiacciato dai debiti e dall'urgenza di restituire a Manuela i soldi che le deve, Costabile sembra essersi messo contro delle brutte persone, rischiando di trovarsi invischiato in situazioni sempre più pericolose e senza via d'uscita. Nel frattempo, Roberto ha instaurato una ottima collaborazione con Gennaro Gagliotti, un rapporto che si rivela fruttuoso e che potrebbe portare nuove opportunità, sia personali che professionali.

Alice sta instaurando un bel rapporto con Viicio

La sintonia tra Alice e Vinicio cresce sempre di più, e i due scoprono di avere molte cose in comune, mettendo le basi per una relazione che potrebbe diventare sempre più solida e interessante. La felicità per il ritorno a Napoli di Federico è un momento di sollievo per Alberto, ma la sua gioia dura davvero poco, poiché presto si troverà a dover affrontare una brutta sorpresa, un imprevisto che minaccia di rovinare il suo momento di serenità.