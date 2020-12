Un posto al sole anticipazioni 15 dicembre 2020: Marina nella trappola di Roberto?

Nella nuova puntata di Un posto al sole, in onda martedì 15 dicembre 2020 su Rai3 alle 20:45, Marina rischia, per bisogno, di cadere nella trappola di Roberto: anticipazioni.

Un posto al sole torna martedì 15 dicembre 2020 su Rai3 alle 20:45 con un nuovo episodio. Nelle anticipazioni Marina, spinta dalle circostanze, non sembra perfettamente consapevole del rischio che sta correndo.

La Giordano cerca l'aiuto di Roberto, finendo sempre più nella sua trappola. Alberto avrà un'amara sorpresa da Barbara e cercherà di rimediare. Rossella ha in serbo per Patrizio e Vittorio una punizione crudele. Niko ha difficoltà a ricreare il rapporto con Jimmy che, con Bianca, ha in mente un piano per passare il Natale insieme alla Terrazza.

L'appuntamento con la nuova puntata settimanale di Un posto al sole è per domani, martedì 15 dicembre 2020, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica, e nella sezione On demand, anche le puntate precedenti.