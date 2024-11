Un Posto al Sole anticipazioni 14 novembre: Alberto ha il supporto di Luca, Claudia scopre le bugie di Guido

Nuovo appuntamento con la soap ambientata a Napoli in onda alle 20:50 su Rai 3: la serie, arrivata alla ventinovesima stagione, va in onda dal lunedì al venerdì.

Anticipazioni della trama della puntata di Un posto al sole in onda giovedì 14 novembre su Rai 3, alle 20:50: Il ritorno di Claudia ha spiazzato Guido. La serie intreccia le vite di numerosi personaggi, esplorando temi che vanno dalle relazioni familiari e sentimentali, ai problemi sociali e alle vicende legali. La soap è disponibile in live streaming e on demand su RaiPlay.

Riassunto dell'episodio precedente

Giulia appare sconfortata e avvilita per il clima che si respira intorno alle attività promosse dal Centro ascolto. Rosa si appresta trepidante ad affrontare il suo primo giorno di scuola serale. Fusco continua a mettere sotto pressione Rossella e ad abusare del suo potere relegandola a una posizione sempre più marginale. Nunzio realizza quanto sia difficile lasciare Diana in questo momento di fragilità. Una visita imprevista di Claudia potrebbe mettere Guido in seria difficoltà.

Anticipazioni di Un Posto al Sole

Alberto Palladini sente profondamente la mancanza di Federico e, in questo momento di difficoltà, riceve solidarietà e un prezioso consiglio da Luca, che gli offre un supporto fondamentale per superare il vuoto lasciato dalla partenza di Federico. Marina ha chiesto a Roberto di sottoporsi a una terapia psicologica, se vuole salvare il loro rapporto.

Alberto sente la mancanza di Federico

Lui adesso è alle prese con la nuova seduta di psicoterapia. Ogni incontro con la psicologa sembra portare nuove rivelazioni e difficoltà, ma anche la possibilità di affrontare le sue insicurezze in modo più consapevole. Guido cerca di nascondere la sua convivenza con Cotugno e Alfredo a Claudia, arrivata senza preavviso a Napoli. Non tutto va come previsto. Le sue bugie e i suoi segreti rischiano di venire a galla, mettendo a rischio il fragile equilibrio che sta cercando di mantenere dopo la separazione ed i problemi economici che sta vivendo