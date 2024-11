Un Posto al Sole anticipazioni 12 novembre: Rosa rompe con Don Antoine, Alice ha dei problemi a Radio Golfo 99

Un Posto al Sole torna domani martedì 12 novembre su Rai 3 alle 20:50. Grazie alle anticipazioni della trama scopriamo che Giulia affronta l'ostilità del quartiere. La soap ruota intorno alle vicende dei condomini di Palazzo Palladini e dei loro amici. La serie è disponibile in streaming e on demand su RaiPlay.

Riassunto dell'episodio precedente

Dopo essersi ritrovato con Rossella, Nunzio decide di parlare con Diana, ma le cose non vanno come aveva sperato. Michele e Silvia, intanto, appreso quello che Rossella ha subito dal suo primario, reagiscono trovandosi su posizioni opposte. Nel frattempo, Rosa prende una decisione importante per riavvicinare il quartiere al centro ascolto.

Per combattere i pregiudizi contro gli immigrati, Giulia chiede l'aiuto di don Antoine, ma l'idea vincente arriva da Rosa. Marina non vede di buon occhio la condotta troppo leggera di Alice, che si appresta a cominciare il suo stage in radio, ma la ragazza, con la sua vitalità, trova il modo di stupirla.

Giulia Poggi affronta le ostilità del quartiere

Anticipazioni Un posto al sole: le molestie a Rossella dividono Silvia e Michele

Don Antoine cerca di riallacciare i rapporti con Rosa, ma lei sembra determinata a chiudersi non solo nei suoi confronti, ma anche rispetto a tutto l'universo maschile. Questo atteggiamento riflette un profondo malessere e una delusione che potrebbe essere difficile da superare. Nel frattempo, Giulia deve affrontare l'ennesima prova dell'ostilità che gli abitanti del centro storico nutrono nei suoi confronti.

Silvia e Michele, invece, si trovano divisi su come Rossella dovrebbe reagire alle molestie del primario. Questo conflitto tra i due rappresenta l'incertezza e la difficoltà di affrontare situazioni così delicate. Rossella, nel frattempo, riceve brutte notizie sia dal punto di vista sentimentale che lavorativo.

Per Alice, il primo giorno come stagista di Radio Golfo 99 non andrà come si era aspettata, la ragazza ha ottenuto il posto grazie a Roberto che glielo ha affidato scavalcando Filippo. Le difficoltà iniziali non tardano ad arrivare e, oltre ai problemi professionali, dovrà affrontare anche una nuova rivale, che potrebbe complicare ulteriormente il suo percorso.