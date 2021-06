Un posto al sole anticipazioni 11 giugno 2021: Marina medita vendetta contro Lara

Un posto al sole torna domani, venerdì 11 giugno 2021, su Rai3 alle 20:45 con una nuova puntata. Le anticipazioni vedono Marina doversi ancora una volta difendere su più fronti.

Lara userà a suo favore la rissa con la Giordano, mentre lei, furiosa, vorrebbe fargliela pagare. Fabrizio, turbato dalla vicenda, cercherà di dissuaderla. Intanto Pietro risolve a modo suo il problema con Biagio, e si prepara a colpire Marina. Grazie a ciò che gli ha detto Vittorio, Patrizio riceve da Clara nuove speranze di vivere una storia con lei.

I piani di Silvia e Giancarlo di rivedersi al cineforum potrebbero essere rovinati dalla presenza di un terzo incomodo...

L'appuntamento con la nuova puntata settimanale di Un posto al sole è per domani, venerdì 11 giugno 2021, come sempre su Rai3 alle 20:45

E come sempre si potrà seguire la soap anche sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica, e nella sezione On demand, anche le puntate precedenti.