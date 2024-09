Un Posto al Sole, anticipazioni 10 settembre: Filippo e Serena a un bivio cruciale, Claudia torna a Napoli

Un Posto al Sole torna domani martedì 10 settembre su Rai 3 alle 20:50. Grazie alle anticipazioni della trama scopriamo che Samuel prepara il ritorno di Micaela . La soap ruota intorno alle vicende dei condomini di Palazzo Palladini e dei loro amici. La serie è disponibile in streaming e on demand su RaiPlay.

Anticipazioni di Un Posto al Sole: La proposta di Roberto mette in difficoltà suo figlio

Nel processo a carico di Magdalena e Lara, la deposizione di Lara mette nei guai Roberto e favorisce Ida che, nonostante le pressioni di Ferri non ha intenzione di ritrattare la sua testimonianza, grazie anche al supporto di Ida suor Maura, ma il perfido imprenditore ha un asso nella manica.

Senza esitare, l'uomo si rivolge a Filippo e Serena e gli chiede di prendere in affido il piccolo Tommy, in questo modo Ida perderebbe la custodia del bambino e lui vincerebbe la sua battaglia legale. Filippo e Serena sono messi in crisi dalla richiesta, Roberto ha deciso di rendere la sua testimonianza in tribunale e cercherà di mettere in difficoltà Ida durante la sua dichiarazione al giudice.

Il processo a carico di Lara è iniziato

All'arrivo di Claudia a Napoli, Silvia le rivolgerà l'ennesimo appello a non intromettersi fra Guido e Mariella, ma le cose prenderanno una piega diversa. Samuel sente sempre più la mancanza di Micaela ma un inconsapevole assist di Nunzio porterà il ragazzo a elaborare una strategia per costringere la fidanzata a tornare a Napoli.