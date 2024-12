Un posto al sole anticipazioni 10 dicembre: Damiano vicino a scagionare Pasquale, Alice sfida Roberto

Domani su Rai 3 torna con un nuovo episodio inedito la soap italiana più longeva di sempre, la serie, che continua a conquistare e appassionare il pubblico, va in onda dal lunedì al venerdì alle 20:50.

Un Posto al Sole torna domani martedì 10 dicembre su Rai 3 alle 20:50. Grazie alle anticipazioni della trama scopriamo che Samuel è rimasto solo alla guida de Il Vulcano. La soap ruota intorno alle vicende dei condomini di Palazzo Palladini e dei loro amici. La serie è disponibile in streaming e on demand su RaiPlay.

Riassunto dell'episodio precedente

Alice, tornata da Londra, va a ballare con Vinicio, nonostante il disappunto di Roberto e Marina. Tuttavia, la serata prende una piega inattesa, mettendo i due giovani in una situazione complicata.Nel frattempo, Viola, convinta dell'innocenza di Pasquale, persuade Damiano a chiedere l'aiuto di Eugenio per scagionare il ragazzo dall'accusa di tentato omicidio di Don Antoine.

Nel frattempo anche Rosa si dà da fare per aiutare il figlio di Luisa, convinta che sia innocente. Intanto, Nunzio e Rossella arrivano a Madrid, pronti per un nuovo inizio. Dopo il confronto con Diana, Cammarota ha deciso di lasciare Napoli, il lavoro al Vulcano e le tensioni, per seguire Rossella e costruire insieme una nuova vita.

Rossella e Nunzio sono volati in Spagna

Anticipazioni Un posto al sole: Rossella e Nunzio vivono l'amore lontano dalle tensioni

La vicenda di Pasquale continua a coinvolgere profondamente le persone a lui vicine, facendo riavvicinare Rosa e Luisa. Le indagini di Damiano, che sembrano finalmente orientarsi verso la scoperta del vero aggressore di Don Antoine, sono vicine a un importante passo in avanti. Tuttavia, un nuovo sviluppo potrebbe mettere tutto in discussione, creando nuove complicazioni.

Nel frattempo, Alice finisce per vivere una brutta avventura con Vinicio, che la porta a un duro scontro con Roberto Ferri. La reazione dell'uomo è dura e severa, ma sarà Marina a intervenire e far capire alla giovane che è arrivato il momento di cambiare atteggiamento, maturare e investire sul proprio futuro. Il confronto con la zia farà riflettere Alice su cosa sia veramente importante per lei.

Rossella e Nunzio, dopo un periodo turbolento, finalmente si godono il loro amore, in Spagna, lontani dalle pressioni e dalle incertezze che avevano segnato la loro relazione. Un momento di serenità che sembra duraturo e appagante. Intanto, Samuel si trova a fronteggiare una nuova sfida: la gestione della cucina del Vulcano da solo, dopo la partenza improvvisa di Nunzio. L'ansia lo assale mentre si prepara ad affrontare la responsabilità, temendo di non essere all'altezza della situazione.