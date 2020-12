Un posto al sole anticipazioni 10 dicembre 2020: Alberto cederà alla tentazione con Barbara?

Un posto al sole torna giovedì 10 dicembre 2020 su Rai3 alle 20:45 con un nuovo episodio. Le anticipazioni prospettano nuove tentazioni per Alberto, a cui sarà sempre più difficile resistere.

Le mire seduttive di Barbara si fanno sempre più stringenti, e Alberto si troverà in una situazione in cui potrebbe cedere alle sue avances.

I risultati del test tossicologico di Niko sono negativi, e mentre tra lui e Renato la situazione si fa più distesa, è con Jimmy che Niko dovrà recuperare il rapporto.

Gli operai dei cantieri entrano in agitazione e Roberto, dissimulando le sue reali intenzioni, cerca di supportare Marina. Tra la Giordano e Rosato c'è sempre freddezza, ma lui ha un'idea che potrebbe dare un po' di respiro ai Cantieri.

L'appuntamento con la nuova puntata settimanale di Un posto al sole è per domani, giovedì 10 dicembre 2020, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica, e nella sezione On demand, anche le puntate precedenti.