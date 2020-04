Un posto al sole anticipazioni 10 aprile 2020, repliche: Greta prova a ricucire lo strappo con Roberto

Un posto al sole torna venerdì 10 aprile 2020 su Rai3 alle 20:45 con una nuova puntata delle repliche e le anticipazioni ci riportano nel travagliato matrimonio tra Greta e Roberto Ferri.

Greta scopre che il figlio è proprio di Roberto e spera così di poter ancora recuperare con il marito. Dopo un duro faccia a faccia in cui sono coinvolte anche Giulia e Angela, Nunzio perdona a Franco il fatto di non avergli detto del nonno, ma quanto ha scoperto lascerà in lui un segno. Guido prova a gestire con pazienza Isabella, ma non è facile arginare la sua incontenibile irruenza.

L'appuntamento con la nuova puntata di Un posto al sole è per venerdì 10 aprile 2020, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica o nella sezione On demand anche le puntate precedenti.