Un posto al sole anticipazioni 1° dicembre 2021: qualcuno minaccia Roberto e Lara

Un posto al sole torna domani, mercoledì 1° dicembre 2021, su Rai3 alle 20:45 con una nuova puntata. Fin dalle anticipazioni una misteriosa presenza minaccia Ferri e Lara.

Marina cerca di arginare ancora una volta l'inquietudine di Fabrizio per una grave problematica emersa al pastificio. Lara e Roberto sembrano minacciati da una misteriosa presenza: qualcuno li sta pedinando...

La gestione di un'emergenza ospedaliera farà riflettere Rossella sul proprio futuro professionale.

Vittorio asseconderà i sogni romantici di Speranza o la manderà in crisi con una ventata di realtà?

