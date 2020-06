Un ponte per Terabithia: stasera su Italia il film con Josh Hutcherson.

Stasera su Italia 1 va in onda Un ponte per Terabithia, un film fantasy del 2007: nel cast troviamo un giovanissimo Josh Hutcherson e Zooey Deschanel.

Stasera su Italia 1 alle 21:30 appuntamento con il fantasy per ragazzi con il film Un ponte per Terabithia, la straordinaria avventura di due ragazzini con protagonista un giovanissimo Josh Hutcherson, l'eroe di Hunger Games.

Jess, un ragazzino di undici anni, vede la sua vita cambiare improvvisamente, quando fa amicizia con Leslie, una coetanea appena arrivata nella sua scuola. I due si inventano un mondo immaginario chiamato Terabithia, popolato da creature magiche, giganti e trolls. Mentre la vita in famiglia é ricca di contrasti, i due nel loro "mondo" sono il re e la regina...

AnnaSophia Robb e Josh Hutcherson in una scena di Un ponte per Terabithia

Presentato con grande successo al Giffoni Film Festival nel 2007, Un ponte per Terabithia ha come protagonista Josh Hutcherson (Jess), al suo fianco troviamo AnnaSophia Robb nei panni di Leslie, tra i co protagonisti ricordiamo Bailee Madison, Zooey Deschanel e Robert Patrick, la regia è di Gábor Csupó.

Tratto dal best-seller Un ponte per Terabithia di Katherine Paterson, vincitore del premio Newbery Medal, il film è stato prodotto dalla Walden Media & Walt Disney Pictures. Nel trailer di presentazione del film furono enfatizzate le scene incentrate sul mondo fantastico di Terabithia con ricchi effetti speciali, sperando di attirare al cinema i fan di film come Harry Potter e Le cronache di Narnia - Il leone, la strega e l'armadio.