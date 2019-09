Un passo dal cielo 5, terza puntata stasera su Rai1: le anticipazioni

Un passo dal cielo 5 torna stasera su Rai1 con la terza puntata della nuova stagione dal titolo "Ferite profonde".

Le anticipazioni dell'episodio ci riportano al tentato omicidio di Adriana che innesca una reazione a catena tra i nostri protagonisti e solleva alcuni sospetti sui Moser, che forse nascondono qualcosa dietro la toro facciata da famiglia perfetta. I principali sospettati sono Bruno (Stefano Cassetti) e la moglie Ingrid (Serena Autieri), divisa tra l'amore per Bruno e quello per il figlio Klaus (Matteo Oscar Giuggioli).

Nel frattempo, Francesco (Daniele Liotti) ed Emma (Pilar Fogliati) uniscono le forze nella ricerca del figlio perduto di lui ma l'improvvisa uscita dal carcere de Maestro Albert Kroess (Matteo Martari) getta un'ombra sul loro rapporto.

La terza puntata di Un passo dal cielo 5 sarà trasmessa stasera in prima serata su Rai1. In streaming sarà possibile seguire l'episodio sulla piattaforma RaiPlay. A partire da domani sarà possibile riguardare Ferite Profonde in replica su RaiReplay.

Nel cast della quinta stagione anche Enrico Iannello, Rocio Munoz Morales, Gianmarco Pozzoli, GiuIia Fiume, Beatrice Arnera, Jenny De Nucci, Sinja Dieks.