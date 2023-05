La verità della montagna, su RaiPlay arriva l'esclusivo spin-off di Un passo dal cielo 7: ecco quando

La verità della montagna, il nuovo original di RaiPlay nonché spin off di Un passo dal cielo 7 prodotto da Lux Vide, società del Gruppo Fremantle, arriverà dal 29 maggio sulla piattaforma della Rai: lo speciale racconta la montagna attraverso le esperienze semplici e straordinarie dei più grandi scalatori, delle guide alpine, degli uomini e delle donne che l'hanno vissuta, e anche attraverso le voci di chi, qualche volta, l'ha anche temuta.

Trecento anni fa rischiare la vita per scalare una montagna sarebbe stato qualcosa di folle. Le cose iniziano a cambiare con la seconda metà del Settecento, quando raggiungere la vetta diventa segno di trionfo sulle avversità, di conquista delle emozioni nonché un luogo contemplativo dove ritrovare se stessi e soddisfare il proprio bisogno di libertà. Lo spin off del grande successo di Rai1 che nella primavera del 2023 risulta il quarto titolo scripted più visto, è condotto da Massimiliano Ossini che nel suo viaggio incontra alpinisti famosi e persone qualunque con la passione per vette ed alture.

Fra questi: Nives Meroi, una delle più grandi scalatrici di sempre che, insieme al marito Romano Benet, ha toccato le cime di tutti e 14 ottomila metri del pianeta senza l'uso di ossigeno supplementare né portatori d'alta quota; Carlo Budel, il Signore della Pace, la "sentinella" del silenzio, l'uomo che da solo gestisce il rifugio più alto della Marmolada, a 3343 metri di altezza; Lino Zani montanaro, guida, maestro di sci, alpinista, consulente del Ministero per Affari Regionali in materia di montagna, ha scalato le più alte vette del mondo e gestito un rifugio estivo a tremila metri. E ancora, Mauro Garofalo, scrittore e giornalista italiano, esperto di montagna; Linda e Matteo, una giovane coppia che ha abbandonato la vita di città per trasferirsi "in alta quota" e infine Don Ivano parroco di Cortina D'Ampezzo.

Un passo dal cielo 7: una foto sul set della serie

In questo viaggio non potevano mancare gli attori protagonisti della serie tv Un passo dal cielo 7 (Giusy Buscemi, Enrico Ianniello, Serena Iansiti, Giorgio Marchesi, Gianmarco Pozzoli, Davide Tucci e Marco Rossetti) che si sono raccontati regalando al pubblico la loro personale rappresentazione della montagna.

La verità della montagna è il vodcast, in onda su RaiPlay, e podcast su Raiplaysound, di Stefano Sgambati (scrittore, conduttore e autore radiofonico) e Maria Francesca Gagliardi (Editor letteraria e Scout editoriale) con la regia video di Laszlo Barbo, prodotto da Lux vide, società del Gruppo Fremantle, in 6 puntate, che racconta un'altra storia, oltre la fiction.