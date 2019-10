Un passo dal cielo 5, settima puntata stasera su Rai1: anticipazioni

Un passo dal cielo 5 torna stasera su Rai1, alle 21:25, con la settima puntata della nuova stagione, dal titolo "Onora il padre". Una settimana fa la fiction è riuscita a strappare ancora una volta a Mediaset la vittoria della prima serata del giovedì, con 4.281.000 spettatori e 19.5 punti di share, praticamente il doppio rispetto a Eurogames su Canale 5.

Le anticipazioni del settimo episodio si aprono con Klaus che viene accusato dell'omicidio di un antiquario ebreo. Francesco deve affrontare faccia a faccia Bruno Moser per mettere in salvo il ragazzo dalla prigione e dalle pericolose idee di cui il padre sembra farsi portatore. Intanto un evento inaspettato e traumatico mette Emma spalle al muro, costringendola a prendere una posizione chiara nei confronti di Francesco e di Kroess. Vincenzo invece è pronto a traslocare, lasciando Valeria e Isabella sole in foresteria, ma una serie di circostanze sembra cospirare per trattenerlo.

La settima puntata della stagione 5 sarà trasmessa stasera in prima serata su Rai1. In streaming è possibile seguire Un passo dal cielo e il nuovo episodio sulla piattaforma RaiPlay. A partire da domani sarà possibile riguardare "Onora il padre" in replica su RaiReplay.

Nel cast della quinta stagione, oltre a Daniele Liotti, anche Pilar Fogliati, Enrico Iannello, Rocio Munoz Morales, Gianmarco Pozzoli, GiuIia Fiume, Serena Autieri, Jenny De Nucci, Sinja Dieks.