Un passo dal cielo 5, quinta puntata stasera su Rai1: anticipazioni

Un passo dal cielo 5 torna stasera su Rai1, alle 21:25, con la quinta puntata della nuova stagione, dal titolo "I figli di Deva". Una settimana fa la fiction è riuscita a strappare a Mediaset la vittoria della prima serata del giovedì, con oltre 4 milioni di spettatori e 18,6 punti di share.

Le anticipazioni del quinto episodio parlano dell'omicidio di una donna della setta di Deva, tornata a San Candido per cercare suo figlio, che metterà a dura prova il comandante della guardia forestale, Francesco Neri (Daniele Liotti). Proprio come la donna, infatti, anche lui sta cercando il suo bambino. A sorpresa, le indagini portano alla luce diversi segreti sul passato di Isabella (Jenny De Nucci) e di sua madre Adriana (Giulia Fiume), proprio per il loro legame con la comunità, prima dell'arresto del Maestro da parte di Francesco.

Tempi duri anche per il commissario Vincenzo Nappi che si troverà davanti a un bivio dopo il confronto con Eva Fernandez.

La quinta puntata della stagione 5 di Un passo dal cielo sarà trasmessa stasera in prima serata su Rai1. In streaming sarà possibile seguire l'episodio sulla piattaforma RaiPlay. A partire da domani sarà possibile riguardare "I figli di Deva" in replica su RaiReplay.

Nel cast della quinta stagione anche Enrico Iannello, Rocio Munoz Morales, Gianmarco Pozzoli, GiuIia Fiume, Beatrice Arnera, Jenny De Nucci, Sinja Dieks.