Un passo dal cielo 5, ottava puntata stasera su Rai1: anticipazioni

Un passo dal cielo 5 torna stasera su Rai1, alle 21:25, con l' ottava puntata della nuova stagione, dal titolo "La fuga". Una settimana fa la fiction è riuscita a strappare ancora una volta a tutti gli altri programmi della serata il primato, con 19.3 punti di share e quasi 4,4 milioni di spettatori, uno dei suoi migliori risultati di sempre.

Le anticipazioni dell'ottavo episodio ci portano in carcere da Albert Kroess dove un misterioso omicidio getta di nuovo ombre sinistre intorno al Maestro. Proprio quando il capo della guardia forestale, Francesco Neri (Daniele Liotti) inizia a comprendere più in profondità Kroess, ecco l'ennesimo colpo di scena: Albert fugge dalla proprietà di Bruno Moser in cui lavora durante il giorno.

Mentre Francesco e Emma (Pilar Fogliati) sono impegnati a scegliere la data del matrimonio, si ritrovano ad affrontare un nuovo ostacolo parecchio insidioso. Nel frattempo, Vincenzo ed Eva arrivano a un punto di svolta nel loro rapporto: il commissario vorrebbe fidarsi di Eva ma non riesce a ignorare i sentimenti che prova per Valeria.

L'ottava puntata della stagione 5 sarà trasmessa oggi, 31 dicembre, in prima serata su Rai1. In streaming è possibile seguire Un passo dal cielo e il nuovo episodio sulla piattaforma RaiPlay. A partire da domani sarà possibile riguardare "La fuga" in replica su RaiReplay.

Nel cast della quinta stagione, oltre a Daniele Liotti, anche Pilar Fogliati, Enrico Iannello, Rocio Munoz Morales, Gianmarco Pozzoli, GiuIia Fiume, Serena Autieri, Jenny De Nucci, Sinja Dieks.