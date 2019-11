Un passo dal cielo 5, nona puntata stasera su Rai1: anticipazioni

Un passo dal cielo 5 torna stasera su Rai1, alle 21:35, con la nona puntata, la penultima della nuova stagione, dal titolo "La sorgente dell'odio". Il giovedì sera di Rai1, grazie alla fiction, è ormai senza rivali: anche la scorsa settimana Un passo dal cielo ha conquistato oltre 4 milioni di spettatori, pari a 20,1 punti di share.

Le anticipazioni del nono episodio svelano che un direttore di banca dal difficile passato spinge Vincenzo Nappi e Francesco Neri (Daniele Liotti), con le sue dichiarazioni, ad organizzare un viaggio in uno sperduto paese tedesco: lì sperano di scoprire la verità su Albert Kroess, il capo della setta.

A San Candido, Eva (Rocío Muñoz Morales) è in cerca del suo equilibrio mentre Emma (Pilar Fogliati) deve prendere finalmente una decisione circa il suo futuro. Valeria (Beatrice Arnera), che è sempre più affezionata alla piccola Carmela, commette un grosso errore che potrebbe costare caro a Vincenzo.

La nona puntata della stagione 5 sarà trasmessa oggi, 7 novembre, in prima serata su Rai1. In streaming è possibile seguire Un passo dal cielo e il nuovo episodio sulla piattaforma RaiPlay. A partire da domani sarà possibile riguardare "La sorgente dell'odio" in replica su RaiReplay.

Nel cast della quinta stagione, oltre a Daniele Liotti, anche Pilar Fogliati, Enrico Iannello, Rocio Munoz Morales, Gianmarco Pozzoli, GiuIia Fiume, Serena Autieri, Jenny De Nucci, Sinja Dieks.