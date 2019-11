Un passo dal cielo 5, decima puntata stasera su Rai1: anticipazioni

Un passo dal cielo 5 torna stasera su Rai1, alle 21:35, con la decima puntata, l'ultima della nuova stagione. Il giovedì sera di Rai1, grazie alla fiction, è rimasto senza rivali per ben 10 settimane: anche lo scorso giovedì Un passo dal cielo ha conquistato 4.407.000 spettatori, pari al 20% di share, riuscendo praticamente a doppiare il ritorno di Adrian, in onda su Canale 5.

Le anticipazioni del decimo episodio ci portano subito a fare i conti con le conseguenze di quanto successo in Germania, che si fanno sentire tanto su Francesco Neri (Daniele Liotti) quanto su Vincenzo Nappi, costringendo entrambi a fare i conti con tutto quello che è rimasto in sospeso nelle loro vite. Soprattutto perchè Francesco è sempre più persuaso che il bambino adottato dai Moser sia in realtà quel figlio che ha continuato incessantemente a cercare.

Proprio quando i nodi vengono finalmente al pettine, Francesco ed Emma, Vincenzo, ed Eva, e tutti gli altri, da Isabella, Valeria, Klaus fino a Kroess, sono costretti a prendere delle decisioni definitive.

L'ultima puntata della stagione 5 sarà trasmessa oggi, 14 novembre, in prima serata su Rai1. In streaming è possibile seguire Un passo dal cielo e il nuovo episodio sulla piattaforma RaiPlay, dove si possono riguardare, tra l'altro, tutte le passate stagioni.

Nel cast della quinta stagione, oltre a Daniele Liotti, anche Pilar Fogliati, Enrico Iannello, Rocio Munoz Morales, Gianmarco Pozzoli, GiuIia Fiume, Serena Autieri, Jenny De Nucci, Sinja Dieks.