Un oggi alla volta stasera su Rai 2, trama, cast e storia vera che ha ispirato il film

Va in onda stasera, mercoledì 15 luglio, alle 21:20 su Rai 2, in prima visione, Un oggi alla volta, il film diretto da Nicola Conversa. La pellicola racconta una delicata storia d'amore e di formazione che mette al centro due ragazzi molto diversi, uniti da un incontro destinato a cambiare le loro vite. Tra emozioni, paure e speranze, il film affronta con sensibilità temi universali come la crescita, la fragilità e il valore del vivere il presente.

Cosa succede nel film: la trama

Il film si sviluppa attorno alla figura di Marco, un ragazzo alle prese con l'ansia da esame di maturità, tre materie da recuperare, una madre costantemente incollata allo smartphone e un fratello che sogna una carriera nella musica indie. Marco è un ragazzo all'antica che preferisce i rapporti reali ai social network.

La sua vita cambia quando, a causa di un numero di telefono memorizzato male, entra in contatto con Aria. Più grande di lui di un anno e già diplomata, Aria si mostra fin da subito esuberante e ribelle, con un tatuaggio sul braccio che recita proprio "Un oggi alla volta".

Edoardo Pagliai e Tommaso Cassissa

Mentre tra i due nasce un legame profondo e sincero, Marco scopre il segreto che si cela dietro la filosofia di vita di Aria: la ragazza è affetta da una malattia degenerativa. Questo la costringe a vivere ogni giornata come se fosse l'ultima, senza la certezza di cosa le riserverà il domani. Insieme, i due protagonisti affronteranno un viaggio emotivo intenso, imparando ad amarsi superando la paura del futuro. Il risultato è un racconto emozionante che celebra la forza dei sentimenti e la capacità delle nuove generazioni di trasformare le proprie vulnerabilità in una possibilità di rinascita.

Cast e storia vera che ha ispirato il film

Un oggi alla volta rappresenta il debutto alla regia cinematografica di Nicola Conversa - qui la nostra intervista al regista - già noto per il suo lavoro come autore e content creator. L'opera è un teen movie che unisce romanticismo e racconto di formazione, offrendo uno sguardo autentico sulle difficoltà e sulle aspirazioni dei giovani di oggi.

Nel cast figurano Tommaso Cassissa (popolarissimo content creator e influencer noto sul web come Tommy Cassi) nel ruolo di Marco e Ginevra Francesconi (giovane attrice già apprezzata in diverse pellicole e serie TV drammatiche) in quello di Aria, affiancati da Francesco Centorame, Katia Follesa, Marilù Pipitone, Edoardo Pagliai e Cesare Bocci.

L'idea del numero sbagliato è reale: Il regista Nicola Conversa ha rivelato che lo spunto iniziale del film nasce da una storia vera capitata a un suo amico. Quest'ultimo, dopo aver conosciuto una ragazza in discoteca, salvò il numero di telefono con le ultime cifre errate a causa della musica alta. Messaggiando con la persona "sbagliata" che aveva risposto, ha finito per innamorarsi davvero: oggi i due stanno insieme da più di dieci anni.