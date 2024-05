Un mondo a parte di Riccardo Milani supera sette milioni di incasso

Nuovo traguardo raggiunto per Un Mondo a Parte, pellicola di Riccardo Milani con Antonio Albanese e Virginia Raffaele che ha raggiunto lo straordinario risultato di oltre 7 milioni di euro (7.007.847) al box office italiano. Il film proseguità la sua programmazione tutta l'estate grazie alle numerose richieste per le arene estive.

Un Mondo a Parte è il film italiano più visto del 2024.

La pellicola interpretata da Antonio Albanese, alla sua quinta collaborazione con il regista, e Virginia Raffaele, affronta con humor il tema attuale dello spopolamento dei piccoli borghi e la conseguente chiusura di istituzioni necessarie come le scuole con sensibilità e leggerezza, conquistando così gli spettatori di ogni età.

Di cosa parla Un mondo a parte

Come rivela la nostra recensione di recensione di un mondo a parte, nel film Antonio Albanese interpreta un maestro elementare che, da Roma, viene trasferito in una piccola scuola nel cuore del Parco Nazionale d'Abruzzo. All'inizio Michele, questo il nome del maestro, fa fatica ad ambientarsi e si sente emarginato, ma grazie all'aiuto della vicepreside Agnese e all'accoglienza dei bambini, dimentica presto il suo passato metropolitano e diventa uno di loro. Purtroppo, quando tutto sembra finalmente girare per il verso giusto, arrivano cattive notizie: la scuola sta per chiudere per mancanza di iscrizioni. Michele e gli altri decidono di fare tutto il possibile affinché ciò non avvenga.