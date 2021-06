Un giorno in pretura 2021: stasera su Rai3 Gina Lollobrigida e il matrimonio con inganno

Stasera su Rai3, alle 00:25, va in onda Un giorno in Pretura 2021: l'ottava puntata di stagione è in realtà una replica e vede Gina Lollobrigida assoluta protagonista, accanto all'imprenditore spagnolo Francisco Rigau Rafols, di un caso alquanto singolare.

Gina Lollobrigida ne La Romana di Luigi Zampa

Nel 2013 Gina Lollobrigida ha denunciato un imprenditore catalano, Francisco Rigau Rafols, per averla sposata con l'inganno, in modo da poter ereditare tutti i suoi beni.

Ma mentre la diva più amata dagli italiani urla al raggiro, secondo la difesa, però, è un'attrice talmente straordinaria, da recitare pure di fronte alla Corte!

Difficile dire dove stia la verità in una storia, quella tra la 'Lollo' e il Rigau Rafols, che ci porta indietro ai lontani anni '70.

Lo storico programma di Roberta Petrelluzzi, Tommi Liberti e Antonella Nafra è tornato anche in questa stagione nella solita collocazione del sabato in seconda serata.

La puntata odierna di Un giorno in pretura sarà visibile anche in streaming sulla piattaforma gratuita RaiPlay, dove, all'interno della sezione dedicata al programma, sono consultabili anche le puntate delle passate stagioni.