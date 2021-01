Un fantastico via vai: stasera su Rai3 il film di Leonardo Pieraccioni

Appuntamento con la commedia stasera su Rai3 dove, alle 21:45, arriva Un fantastico via vai, il film diretto e interpretato da Leonardo Pieraccioni nel 2013, con Serena Autieri e i due amici di sempre Massimo Ceccherini e Giorgio Panariello.

Un fantastico via vai: Leonardo Pieraccioni in una scena con Massimo Ceccherini

Arnaldo (Leonardo Pieraccioni), Anita (Serena Autieri) e le due gemelle Martina e Federica, ecco la famiglia Nardi. Una tranquilla e normalissima famiglia medio borghese. L'uomo è in quella fase della sua vita dove la nostalgia per il periodo da studente si fa forte. Sarebbe bello poter tornare indietro. Sarebbe bello riassaporare quei momenti. Sarebbe bello anche raccontare a qualcuno che ha poco più di vent'anni che nella vita bisogna credere ai propri sogni e non avere paura. Magari arrivando anche a rubare una caravella di Cristoforo Colombo, come ha fatto lui, e spiegare le vele al vento...

Un equivoco con la moglie costa ad Arnaldo l'allontanamento da casa, ma questa diventa la sua grande occasione per una personalissima "macchina del tempo". Decide infatti di andare momentaneamente a vivere in una casa di studenti: sono quattro, hanno poco più di vent'anni e lui da un giorno all'altro rivive con loro quell'età, quelle speranze, quei dubbi che "purtroppo" non sembra avere più.

Due mondi a confronto, due modi di vedere il futuro, un unico obiettivo: ritornare a quella caravella rubata...se c'è davvero.