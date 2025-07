Un duca all’improvviso: trama, cast e curiosità del film in prima visione assoluta in onda stasera su Rai 1

Stasera, martedì 8 luglio, va in onda in prima serata su Rai 1 e in live streaming su RaiPlay il tv movie Un duca all'improvviso, una storia d'amore e riscatto tra un meccanico americano e la nobiltà britannica.

Un duca all'improvviso è il film tv romantico scelto da Rai 1 per la prima serata di martedì 8 luglio alle 21:30, in prima visione assoluta. Diretto da Kevin Fair e scritto da Neal H. Dobrofsky, Tippi Dobrofsky e Samantha Herman, la pellicola, disponibile anche su Raiplay, propone una fiaba moderna ambientata tra l'America operaia e l'aristocrazia britannica.

Trama del film: un meccanico tra i nobili

Johnny Payne, meccanico di Philadelphia e appassionato di succhi di frutta artigianali, scopre all'improvviso che suo padre - mai conosciuto - è William, duca di Glasswick, un piccolo e pittoresco feudo inglese. Catapultato nell'eccentrico mondo dell'aristocrazia europea, Johnny si scontra con le rigide tradizioni del casato, l'antipatia del cugino ambizioso Allistair e le sue stesse insicurezze.

Con l'aiuto della brillante e pragmatica Prudence Thorp, consigliera del duca, Johnny inizia un percorso di trasformazione personale che lo porterà a scoprire verità nascoste sulla sua famiglia, nuove responsabilità e, forse, l'amore.

Andrew W. Walker e Emilie de Ravin protagonisti di Un duca all’improvviso

Cast: interpreti e personaggi

Andrew W. Walker è Johnny Payne

è Johnny Payne Emilie de Ravin è Prudence Thorp

è Prudence Thorp Simon Coury è William, duca di Glasswick

è William, duca di Glasswick Fiach Kunz è Allistair Covington-Breed

è Allistair Covington-Breed Megan Elle Day è Dottie Moretti, madre di Johnny

è Dottie Moretti, madre di Johnny Jade Jordan è Annie

è Annie Elizabeth Moynihan è Lady Eleanor

è Lady Eleanor Michael James Ford è Jeffers

è Jeffers Ali Hardiman è Auggie

Curiosità sul film Un duca all'improvviso

Il film di Rai 1, titolo originale The Reluctant Royal, nasconde una curiosità nel suo stesso nome: in realtà, si tratta di un errore tecnico, poiché i duchi non fanno parte della famiglia reale, ma dell'aristocrazia. Non è dunque un vero "royal", come il titolo vorrebbe suggerire.

La pellicola gioca sapientemente sul contrasto culturale tra l'educazione formale britannica e l'ironia più diretta degli americani. Un esempio si trova nel primo incontro tra Allistair e Johnny: quando il duca si presenta dicendo di provenire da "Winshere, a nord del Devon", Johnny risponde scherzando "di South Philly, a est del Pat's Cheesesteak", citando la celebre paninoteca di Filadelfia.

Un dettaglio del personaggio di Johnny, la sua passione per i succhi naturali, affonda le radici nella realtà: l'attore che lo interpreta, Andrew Walker, ha infatti fondato insieme alla moglie un'azienda che produce succhi biologici a base di barbabietola. A livello visivo, il film regala anche una chicca per gli appassionati di motori: in alcune scene appare una Triumph TR-6 del 1968, perfettamente restaurata, con cui Johnny e il duca girano insieme.