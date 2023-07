Un cuore due destini stasera su Rai 1: trama e cast della miniserie thriller

Stasera, in prima serata, su Rai 1, va in onda la prima puntata di Un cuore due destini, una miniserie thriller franco-belga

Stasera Rai 1 in prima serata, subito dopo Techetechetè, manda in onda la prima puntata di Un cuore due destini. La miniserie thriller franco-belga viene trasmessa per la prima volta in Italia ed è diretta da Frank Van Passel. Axel Hellstenius, Claire Lemaréchal e Franck Philippon hanno firmato la sceneggiatura. Cast e trama della serie girata Biarritz e sulla costa Basca.

Un cuore due destini: Trama

La serie affronta molti temi delicati come la donazione di organi, l'adozione o la violenza contro le donne. Ma anche l'identità e l'importanza dei legami famigliari. Come si vive con il cuore di un'altra persona? Dopo il trapianto Florence sente una forte connessione con la sua donatrice, tanto che inizia le ricerche per sapere di più su di lei e scopre che si tratta di una giovane belga, deceduta in un misterioso incidente d'auto.

Un cuore due destini: Episodi del 4 luglio

Episodio 01

Simon Daendels, un medico proveniente da Anversa, riceve una notizia devastante: sua figlia Sterre, conosciuta affettuosamente come Ana, è morta improvvisamente, vittima di un incidente stradale a Biarritz. Profondamente addolorato, Simon prende una decisione difficile ma significativa: acconsente alla donazione degli organi di Ana, con la speranza di poter salvare altre vite in suo nome.

Tuttavia, mentre Simon affronta il processo di lutto e di donazione degli organi, iniziano a emergere una serie di dettagli che gli sono completamente sconosciuti riguardo alla vita di sua figlia. Sospinto da una sete di verità e da una determinazione crescente, Simon decide di indagare per scoprire cosa sia realmente accaduto ad Ana.

Episodio 02

Florence, sposata con Vincent e madre di Zoé, ha aspettato a lungo per un trapianto di cuore. Finalmente, arriva la notizia che l'ospedale ha trovato un donatore compatibile per lei. L'operazione va a buon fine, restituendo a Florence una nuova speranza di vita. Nonostante il suo ringraziamento per la donatrice anonima, Florence si sente profondamente curiosa di scoprire l'identità di chi le ha salvato la vita. Simon e Florence, dopo essersi conosciuti, decidono di indagare insieme sul misterioso incidente che ha coinvolto la ragazza.

Un cuore due destini: Cast