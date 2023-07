Un cuore due destini stasera su Rai 1: trama e cast dei nuovi episodi della miniserie thriller

Stasera, in prima serata, su Rai 1, va in onda la seconda puntata di Un cuore due destini, la miniserie thriller franco-belga

Stasera 11 luglio Rai 1 in prima serata, subito dopo Techetechetè, manda in onda la seconda puntata di Un cuore due destini. La miniserie thriller franco-belga viene trasmessa per la prima volta in Italia ed è diretta da Frank Van Passel. Axel Hellstenius, Claire Lemaréchal e Franck Philippon hanno firmato la sceneggiatura. Un cuore due destini ci terrà compagnia per tre settimane. Cast e trama della serie girata a Biarritz e sulla costa Basca.

Un cuore due destini: Trama

La serie affronta molti temi delicati come la donazione di organi, l'adozione o la violenza contro le donne. Ma anche l'identità e l'importanza dei legami famigliari. Come si vive con il cuore di un'altra persona? Dopo il trapianto Florence sente una forte connessione con la sua donatrice, tanto che inizia le ricerche per sapere di più su di lei e scopre che si tratta di una giovane belga, deceduta in un misterioso incidente d'auto.

Un cuore due destini: Episodi dell'11 luglio

Episodio 03

Simon decide di rimanere nei Paesi Baschi per indagare su quanto accaduto a sua figlia, non accettando le spiegazioni degli esperti riguardo all'incidente. Florence, che ancora soffre di incubi legati al passato, decide di aiutarlo, sentendosi in qualche modo legata alla situazione di Zoe, poiché anche lei è stata adottata. Nel frattempo, Zoe sta attraversando un periodo difficile e, travolta dalla disperazione, prende la decisione di acquistare della droga. Nel corso delle sue indagini, Simon fa una scoperta sconcertante: sua figlia Ana era incinta al momento dell'incidente. Determinato a scoprire di più, riesce a rintracciare il fidanzato di Ana, Jan.

Episodio 04

Katryn torna in Belgio e Simon le confida di aver visto Jan coinvolto nello spaccio di droga. Inoltre, rivela anche che Zoe ha bevuto qualcosa con lui. Nel frattempo, la polizia avvia un'indagine sulla festa organizzata da Max e Hugo, in quanto uno dei partecipanti ha avuto un'overdose con la droga che il gruppo di surfisti ha chiesto a Zoe di acquistare da Jan.

Un cuore due destini: Cast