Un cuore due destini stasera su Rai 1: trama e cast dell'ultima puntata della miniserie thriller

Stasera, in prima serata, su Rai 1, va in onda la terza ed ultima puntata di Un cuore due destini, la miniserie thriller franco-belga

Stasera 18 luglio su Rai 1 in prima serata, subito dopo Techetechetè, va in onda la terza ed ultima puntata di Un cuore due destini. La miniserie thriller franco-belga viene trasmessa per la prima volta in Italia ed è diretta da Frank Van Passel. Axel Hellstenius, Claire Lemaréchal e Franck Philippon hanno firmato la sceneggiatura. Cast e trama della serie girata a Biarritz e sulla costa Basca.

Un cuore due destini: Trama

La serie affronta molti temi delicati come la donazione di organi, l'adozione o la violenza contro le donne. Ma anche l'identità e l'importanza dei legami famigliari. Come si vive con il cuore di un'altra persona? Dopo il trapianto Florence sente una forte connessione con la sua donatrice, tanto che inizia le ricerche per sapere di più su di lei e scopre che si tratta di una giovane belga, deceduta in un misterioso incidente d'auto.

Un cuore due destini: Episodi del 18 luglio

Episodio 05

Florence arriva ad Anversa, in cerca della propria figlia, Zoé che, sola in una città a lei sconosciuta e non sapendo a chi rivolgersi, chiede aiuto a Julia Van Loon. Ma la donna è la madre biologica di Ana, la donatrice del cuore di Florence.

Episodio 06

Zoe si ritrova sola con il vecchio coinquilino di Jan che cerca di molestarla, ma Ana arriva in suo soccorso e Zoe scappa, abbandonando il telefono e la borsa. Florence trova Jan e iniziano insieme la ricerca di Zoe. Nel frattempo, Simon ha finalmente compreso cosa è successo a sua figlia.

Un cuore due destini: Cast