Un amore a 5 stelle stasera su TV8: trama e cast del film con Jennifer Lopez

Stasera su TV8 va in onda Un amore a 5 stelle: trama e cast della commedia con Jennifer Lopez

Stasera su TV8, in prima serata, alle 21:30, va in onda la commedia romantica Un amore a 5 stelle. La pellicola, diretta da Wayne Wang che ha anche scritto la sceneggiatura. Il soggetto del film è di John Hughes, che ha usato lo pseudonimo Edmond Dantès. Trama, cast, curiosità e trailer del lungometraggio.

Un amore a 5 stelle: Trama

Marisa Ventura è una ragazza madre che lavora come cameriera in un hotel di lusso a Manhattan. Lì incontra Christopher Marshall, erede di una dinastia politica, che la crede un'ospite dell'hotel. Quando la verità viene a galla i due si rendono conto di vivere in due mondi completamente differenti.

Un amore a 5 stelle: una scena con Jennifer Lopez

Un amore a 5 stelle: Curiosità

Un amore a 5 stelle è arrivato per la prima volta nelle sale italiane l'11 Aprile 2003. Le riprese del film si sono svolte negli Stati Uniti.

Il film è stato girato in diversi luoghi di New York, tra cui il famoso Waldorf Astoria Hotel, che ha fornito la location per l'hotel nel film. Alcune scene sono state girate anche nel Bronx e a Central Park.

Il vestito che Jennifer Lopez indossa durante la scena del ballo nel film è stato progettato da Ralph Lauren. Si tratta di un abito lungo, color oro, con un design elegante e sfarzoso.

Un amore a 5 stelle Interpreti e personaggi: