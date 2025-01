Uma Thurman in trattativa con i Marvel Studios per un ruolo misterioso

Uma Thurman, star di Kill Bill, è in trattativa con i Marvel Studios per un ruolo misterioso, mentre arrivano aggiornamenti sul casting di Black Panther.

Con i suoi ruoli iconici in film di Quentin Tarantino come Pulp Fiction e Kill Bill, Uma Thurman è una delle star più riconoscibili di Hollywood. Non è estranea neanche ai blockbuster o ai film tratti da fumetti, avendo interpretato la sensuale Poison Ivy in Batman & Robin (1997).

Oggi, un nuovo rumor suggerisce che l'attrice sia in trattative per un ruolo nel Marvel Cinematic Universe. Secondo l'insider MyTimeToShineH, Thurman avrebbe già avuto colloqui con i Marvel Studios riguardo a un possibile coinvolgimento.

Al momento, non si sa quale personaggio potrebbe interpretare, ma con titoli come Avengers: Doomsday, Avengers: Secret Wars e la Saga dei Mutanti all'orizzonte, le possibilità di vedere la Thurman nel MCU sono tante.

In un'intervista del 2022, parlando del suo ruolo in Batman & Robin, Thurman aveva dichiarato di aver apprezzato l'esperienza: "Stavo parlando di Joel Schumacher, il regista che è un amico a cui voglio tanto bene. È stata un'esperienza fantastica. Ho dovuto indossare molte tute di gomma".

Batman & Robin: Arnold Schwarzenegger ed Uma Thurman in una scena del film

"Ogni volta che qualcuno ha una faccia di gomma, c'è qualcosa di davvero strano in atto. Io non indossavo una maschera di gomma, ma la mia faccia. A volte avevo degli apparecchi in gomma sul viso. Personalmente, non avevo mai lavorato con così tanta gomma".

I nuovi rumor su Black Panther e sul MCU

Black Panther: Chadwick Boseman in una foto del film

Passando ai casting del MCU, questa settimana sono circolate voci sul possibile nuovo T'Challa/Pantera Nera. Sebbene alcuni nomi siano già circolati, possiamo escludere un potenziale candidato: Damson Idris. Secondo un insider, infatti, non è mai stato preso in considerazione per il ruolo. Inoltre, sembra che Kevin Feige e Ryan Coogler stiano cercando un attore più giovane di Aldis Hodge (38 anni), che era uno dei nomi preferiti dai fan.

Daniel Richtman, invece, ha rivelato che la Marvel Animation è al lavoro su un nuovo "show in CGI" ambientato nel MCU. La serie seguirà il filone di What If...? e Eyes of Wakanda, con i lavori già in corso per il misterioso progetto.