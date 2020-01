Uma Thurman su Kill Bill 3: "Tarantino ha scritto qualcosa, ma non so se si farà"

Ospite di Che tempo che fa, Uma Thurman ha parlato anche di Kill Bill 3 ridimensionando un po' le recenti dichiarazioni di Quentin Tarantino: 'Non so se si farà.'

Una splendida Uma Thurman ha parlato della sua carriera e di Kill Bill 3 durante l'intervista con Fabio Fazio, a Che tempo che fa. A proposito del sequel di Kill Bill, l'attrice ha ridimensionato un po' le ultime dichiarazioni di Quentin Tarantino.

"La tuta gialla di Kill Bill ce l'ho io, è sporca di sangue e la tengo nel mio garage" - ha detto l'attrice - e a proposito di Kill Bill 3 ha detto: "Tarantino non ha smentito perché penso che sia una cosa che sta nella sua fantasia. Sì, ha scritto qualcosa, ma non so se si arriverà mai a un terzo Kill Bill. Potrebbe succedere oppure no."

Pulp Fiction, 20 anni dopo: Uma Thurman, John Travolta e Quentin Tarantino sul red carpet di Cannes 2014

La prima volta che Quentin Tarantino ha parlato di Kill Bill 3 è stata l'estate scorsa, a luglio: "Io e Uma Thurman ne abbiamo parlato recentemente. Ad essere sinceri, ci ho pensato un bel po'. Se dovessi fare un sequel di uno dei miei film, allora questo dev'essere Kill Bill 3". Lo scorso dicembre Quentin Tarantino aveva detto di aver parlato di Kill Bill 3 con Uma Thurman a cena, ma aveva sottolineato anche che aveva un'idea interessante da sviluppare e che ci sarebbe voluto un po', forse tre anni, prima di vederla sullo schermo.

Durante la sua intervista a Che tempo che fa, Uma Thurman ha raccontato a Fabio Fazio anche di quando girò Pulp Fiction con John Travolta ed era nervosissima prima della scena del ballo. Prima di raccontarsi a Fazio, però, l'attrice ha rivolto un pensiero commosso ai genitori di Giulio Regeni, anche loro tra gli ospiti del programma.